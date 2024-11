Incêndio em Coimbra faz 8 vítimas ligeiras por inalação de fumo

Um incêndio que deflagrou num apartamento em Coimbra provocou oito vítimas ligeiras, por inalação de fumo, informou fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Comando Sub-regional da Região de Coimbra, o incêndio habitacional deflagrou por volta das 18h20, na rua D. João III, num prédio de uma das laterais do Alma Shopping, no centro da cidade de Coimbra.

"O incêndio foi extinto rapidamente, no entanto registaram-se oito vítimas por inalação de fumo. As vítimas nem se encontravam no apartamento, mas em apartamentos contíguos", adiantou a mesma fonte.