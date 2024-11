Homem de 57 anos morre em explosão em Ponte de Lima

Um homem de 57 anos morreu esta sexta-feira numa explosão quando estaria a manusear um bidão com diluente junto a um anexo de uma habitação na freguesia de Crasto, em Ponte de Lima, disse fonte da proteção civil.

Contactado pela agência Lusa, o segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, Hugo Fernandes, referiu existirem "fortes indícios de que o homem estivesse a cortar o bidão de diluente com uma rebarbadora".

À Lusa, fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo afirmou estarem em curso diligências para apurar as causas da explosão, mas referiu haver "fortes indícios" da utilização da rebarbadora para cortar o bidão de diluente, junto a um anexo de uma habitação de familiares da vítima mortal.

O segundo comandante Hugo Fernandes adiantou que a explosão não causou danos no anexo, nem na habitação.

O alerta foi dado às 09h54 por um familiar da vítima.

Hugo Fernandes adiantou ter sido acionada uma equipa de psicólogos do INEM para prestar apoio aos familiares da vítima.

Ao local compareceram 16 operacionais e sete viaturas dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Ponte de Lima, a Viatura de Emergência Médica (VMER) estacionada no hospital de Viana do Castelo, a Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência (UMIPE) do INEM e a GNR.