Fugitivo de Vale de Judeus detido pela PJ em Trás-os-Montes

Um dos fugitivos de Vale de Judeus foi detido esta sexta-feira pela Polícia Judiciária (PJ) em Trás-os-Montes.

Em comunicado, a PJ refere que o evadido capturado trata-se de Fernando Ribeiro Ferreira, de 61 anos.

"A operação policial contou com a colaboração da Guarda Nacional Republicana para recapturar este cidadão português com extensa carreira criminal, referenciado pela prática de criminalidade especialmente violenta mas, também, no âmbito da criminalidade altamente organizada, dos quais se destacam os crimes de associação criminosa, homicídio, rapto, roubo à mão armada, tráfico de estupefacientes e detenção de arma proibida", lê-se.

Este é o segundo dos cinco fugitivos da prisão de Vale de Judeus a ser detido, depois de Fábio "Cigano" Loureiro ter sido capturado em Marrocos.

Há um mandado de captura internacional para todos os evadidos desta prisão.