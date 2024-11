Dispara o número de acidentes nas estradas. PSP regista perto de 50 mil em 2024

A PSP registou 49.012 acidentes rodoviários, entre janeiro e outubro, mais 1.340 do que em igual período de 2023.

Em comunicado, a força de segurança refere que dos acidentes resultaram 69 mortos, mais cinco do em igual período de 2023.

“Os dados da sinistralidade rodoviária de 1 de janeiro a 31 de outubro de 2024, em comparação com o período homólogo de 2023, revelam que, apesar do número de feridos graves ter diminuído (-2), o número de acidentes, feridos leves e vítimas mortais aumentou (+1.340, +473 e +5, respetivamente)”, lê-se no documento.

No que diz respeito às vítimas mortais, 26 resultaram de colisões entre veículos, 23 por atropelamento e 20 por despiste.

Em termos de fiscalização rodoviária, a PSP realizou, em todo o território nacional, uma média de 66 operações por dia, tendo fiscalizado 570.379 condutores e controlado 1.766.445 viaturas por radar.

No total foram registadas 164.854 contraordenações, o que equivale a uma média de cerca de 540 infrações por dia.

Das infrações registadas 24.352 foram por excesso de velocidade, o que corresponde a 14,8% do total das infrações registadas, “constituindo números que, numa vertente preventiva, merecem especial preocupação por parte da PSP, uma vez que a condução em excesso de velocidade continua a ser um dos principais fatores da sinistralidade rodoviária”, assinala a força de segurança.

De acordo com a PSP, foram efetuados 171.455 testes de alcoolemia, dos quais resultaram 2.890 autos de contraordenação por condução sob o efeito do álcool.

“Salientamos que, destas infrações, 647 dizem respeito a condutores aos quais se aplica a taxa reduzida de álcool (condutores com carta de condução há menos de 3 anos ou condutores profissionais), o que corresponde a cerca de 22,4% das infrações registadas por condução sob o efeito do álcool”, lê-se no comunicado.

A PSP destaca ainda as 4.271 infrações por uso do telemóvel, sublinhando que “significa que, por dia, foram verificados mais de 14 condutores a praticar o exercício da condução enquanto manuseavam o telemóvel”.

No período entre 1 de janeiro e 31 de outubro de 2024, a PSP deteve 7.255 condutores por crimes rodoviários, nomeadamente 3.821 por condução sob o efeito do álcool e 3.434 por condução sem habilitação legal.

A PSP “apela a todos os condutores para que conduzam em segurança, adaptando a sua condução às condições meteorológicas e ao estado da via” e alerta “para que não adotem comportamentos que possam diminuir as suas capacidades de condução, como conduzir em excesso de velocidade ou sob o efeito do álcool e/ou de substâncias psicotrópicas, ou que sejam suscetíveis de causarem distrações, como o uso do telemóvel durante a condução”.