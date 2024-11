Caso Tancos volta a tribunal para reescrever decisão três anos depois

Quase três anos depois do acórdão do caso de Tancos ter sido lido pelo Tribunal de Santarém, a sessão volta esta sexta-feira a ser reaberta para que o coletivo de juízes resolva em audiência as orientações dadas pelo Tribunal da Relação de Évora.

Em fevereiro do ano passado, os juízes desembargadores, em resposta a recursos de alguns arguidos, decidiram anular parte do acórdão do processo de Tancos (proferido em janeiro de 2022), aquela que tinha tido como base de prova metadados, isto é, comunicações e localizações apontadas a arguidos.

Ao coletivo de juízes caberá agora refazer a decisão final do caso, decidindo se terá, ou não, de analisar de novo prova recolhida no processo ou até mesmo repetir diligências.

“Pode manter tudo porque do ponto de vista técnico há raciocínios plausíveis. É considerar que este meio de prova não contamina a confissão. Os arguidos confessaram os factos e basta isso para que tudo se mantenha, mas se os arguidos soubessem que os metadados eram nulos não tinham confessado”, explica Melo Alves, advogado de defesa do autor confesso do furto do material do armamento de Tancos, deixando antever que, se assim for, o caso vai continuar a correr nos tribunais superiores com recursos a contestar isso mesmo.

"Metadados contaminaram toda a decisão"



João Paulino foi um dos três arguidos condenados a prisão efetiva, no seu caso oito anos. “O meu constituinte foi condenado por furto e tráfico de droga e estou convencido que se este meio de prova [metadados] não fosse válido era discutível se ele podia, ou não, ser condenado por furto”, e acrescenta Melo Alves, “a questão que se coloca é que há arguidos que confessaram os factos, mas se soubessem que os metadados eram nulos não teriam confessado. Os metadados contaminaram toda a decisão final do tribunal”