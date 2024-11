Vírus Sincicial leva ao internamento de 35 crianças até aos 2 anos

De acordo com o documento referente à última semana hoje divulgado, do total das crianças internadas, "40 % tinha uma idade inferior ou igual a 3 meses, 26,7 % das crianças eram prematuras e 8,6 % das crianças internadas (3 crianças) foram internadas em Unidade de Cuidados Intensivos ou tiveram necessidade de ventilação".

"Foram reportados 35 casos de internamento por infeção por VSR [Vírus Sincicial Respiratório] em crianças menores de 24 meses na rede de vigilância sentinela desde a semana 40/2024 [início de outubro], observando-se uma tendência crescente nas últimas semanas", refere o mais recente boletim de vigilância epidemiológica da gripe e outros vírus respiratórios do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSA).

Das sete amostras positivas para gripe, desde o início da época de vigilância, duas são do subtipo A(H3) e cinco do tipo B (quatro da linhagem Victoria). O vírus da gripe do tipo B foi detetado em 71,4 % dos casos de gripe.

Já foram analisados 188 casos de IRA e foram detetados sete (3,7 %) casos de gripe, sendo cinco (71,4 %) do tipo B e dois (28,6 %) do tipo A. Foram identificados oito (4,3 %) casos de SARS-CoV-2 e dois (1,1 %) casos positivos para VSR.

Foram ainda detetados outros vírus respiratórios em 100 casos de IRA, dos quais assinalaram-se 61 rinovírus (hRV), 16 coronavírus (hCoV), sete parainfluenza (PIV), dois vírus sincicial respiratório (RSV), dois adenovírus (AdV) e 16 enterovírus (HEV), sendo que nove são enterovírus D68.

Desde o início da época de vigilância, os hospitais da Rede Portuguesa de Laboratórios para o Diagnóstico da Gripe e Outros Vírus Respiratórios registaram 14.165 casos de infeção respiratória e identificaram 394 casos de gripe.

Entre 11 e 17 de novembro, foram identificados 86 casos positivos para o vírus da gripe, dos quais 78 do tipo B e oito do tipo A. Em dois dos casos foi identificado o subtipo A(H1)pdm09. Também foram identificados outros agentes respiratórios em 222 casos, sendo os vírus do grupo picornavírus os mais frequentemente detetados.