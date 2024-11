Trânsito na 2.ª Circular em Lisboa condicionado até 7 de junho de 2025

A 2.º Circular, em Lisboa, está a ser alvo de trabalhos de requalificação da iluminação, que se se prolongam até 7 de junho de 2025 e estão sujeitos a condicionamentos de trânsito durante a noite, anunciou esta quinta-feira o município.

Em comunicado, a Câmara de Lisboa explica que o condicionamento de trânsito numa das principais e mais movimentadas vias da cidade teve início na segunda-feira e vai ocorrer em dias úteis, durante o período noturno, entre as 22h00 e as 6h00.

Contudo, ressalva o município, os trabalhos serão interrompidos no período de 15 de dezembro a 5 de janeiro de 2025.

Esta intervenção representa um investimento de 729 mil euros e visa "melhorar a qualidade e as condições de iluminação da 2ª Circular, oferecendo mais uniformidade e conforto visual, promovendo a eficiência energética e contribuindo para reduzir o custo de manutenção das luminárias".

"A 2ª Circular é uma das principais vias de circulação na cidade de Lisboa. Tudo o que sejam investimentos que reforcem a segurança nesta estrada são bem aplicados. Conseguimos um reforço muito significativo da eficiência energética com os novos equipamentos que substituem outros já considerados obsoletos", justifica o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), citado na nota.

A empreitada prevê a "substituição de todas as colunas e luminárias existentes", sendo as novas colunas instalados no local das já existentes.

Serão instaladas cerca de 380 colunas e 720 luminárias com tecnologia "led" e um sistema de telegestão, que permitirá controlar e obter informação sobre todos os aparelhos de iluminação.

No que diz respeito a condicionamentos de trânsito, a autarquia explica que, no sentido Aeroporto-IC19 (Lisboa-Sintra), estarão condicionadas a via da esquerda e a central e, no sentido inverso, (Sintra-Lisboa) a via da esquerda.

"Assim, o trânsito manter-se-á circulável em ambos os sentidos da 2.ª circular, apesar do estreitamento de via nas duas faixas de rodagem", ressalva a autarquia.

A Câmara de Lisboa estima que estes melhoramentos permitam reduzir a fatura energética em cerca de 81 mil euros.