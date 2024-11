Terreno da antiga estação ferroviária de Viseu vendido por 3,6 milhões

O terreno da antiga estação ferroviária de Viseu, conhecido por terreno dos circos, foi vendido em hasta pública por 3,6 milhões de euros e adjudicado esta quinta-feira em reunião do executivo municipal.

"Conseguimos alienar a parcela do terreno, que comprámos há 20 anos, para construir o centro de artes e espetáculos de Viseu. Foi hoje adjudicada na reunião, porque conseguimos 3,6 milhões de euros", anunciou o presidente do Município de Viseu, Fernando Ruas.

Em 30 de setembro, a Assembleia Municipal de Viseu aprovou a alienação em hasta pública, pela segunda vez, de uma parcela do terreno da antiga estação de comboios da cidade, com novos valor e júri, depois de ter ficado deserto.

Na altura, Fernando Ruas tinha anunciado que o primeiro concurso, lançado em abril, tinha ficado deserto. A primeira alienação tinha como valor base 4,2 milhões, baixando, em setembro, para um valor base de 3,2 milhões de euros.

O terreno em causa situa-se nas avenidas Capitão Homem Ribeiro e da Europa, habitualmente denominado por terreno dos circos, junto ao Túnel de Viriato, e foi adquirido pelo Município de Viseu há mais de 20 anos.

"Este terreno foi comprado pela Câmara [de Viseu] à CP [...] e esteve sempre destinado a ser alienado para contribuir para o centro de artes. É isso que vamos fazer", reafirmou Fernando Ruas.

O autarca assumiu esta quinta-feira, aos jornalistas, que o valor da alienação "é uma garantia de financiamento" para a construção da infraestrutura que "poderá contar com apoios comunitários, se houver programa a que possa concorrer".

Em abril, na Assembleia Municipal de Viseu, a alienação contou com um voto contra, da deputada do Bloco de Esquerda (BE), Carolina Gomes, e, em setembro, foi aprovada por unanimidade, sendo que o BE não esteve representado.

A alienação tinha sido aprovada por unanimidade na reunião do executivo municipal, que conta com cinco eleitos pelo Partido Social Democrata (PSD) e quatro na oposição, do Partido Socialista (PS).

A estação ferroviária de Viseu foi encerrada em 1990, depois do fecho da Linha do Dão. A estação acabou por ser demolida em 1994. Da estação resta apenas a torre de água, que está junto a uma rotunda à beira do terreno agora vendido.