Primeiro mês do Passe Ferroviário Verde com 30 mil títulos vendidos

O Passe Ferroviário Verde entrou em vigor há um mês, tendo sido vendidos 30 mil títulos, indica o Ministério das Infraestruturas, sublinhando a dedicação dos trabalhadores da CP e a preparação da transportadora para os desafios da alta velocidade.

"Trinta mil passes vendidos no primeiro mês representam um sucesso e uma forte adesão a uma medida revolucionária, que tem como objetivo trazer mais pessoas para o comboio, tornar a mobilidade acessível a todos e promover a coesão territorial", referiu o Ministério das Infraestruturas e Habitação, em comunicado.

O Passe Ferroviário Verde entrou em vigor em 21 de outubro de 2024, com um custo de 20 euros mensais, permitindo viajar em todos os comboios da CP, exceto no Alfa Pendular e nos comboios urbanos já abrangidos pelos passes intermodais.

Para o ministério liderado por Miguel Pinto Luz, o sucesso desta medida "só foi possível graças ao profissionalismo, dedicação e empenho dos trabalhadores da CP -- Comboios de Portugal".

"A CP é uma empresa com 168 anos, pronta para responder aos desafios do futuro. Uma empresa com profissionais empenhados, preparada para entrar no mercado da Alta Velocidade em Portugal e que desempenha um papel fundamental na criação de um país mais coeso, mais próspero e sustentável", realçou o ministro.