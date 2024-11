Presidente do INEM diz que tem "condições para continuar"

O presidente do INEM garante que tentou prevenir os efeitos da greve que lhe foi comunicada a 10 de outubro, 20 dias antes do início.

“Sinto que tenho condições de continuar, sinto que tenho uma equipa no INEM que está do lado do conselho diretivo, que nos tem ajudado a ultrapassar as dificuldades crónicas e aquelas que vão surgindo a cada dia”, declarou Sérgio Janeiro.

Sobre a acusação de ter enviado apenas um email a três minutos do último turno, no dia 4 de novembro, em que foi registado um elevado tempo de espera, Sérgio Janeiro garante que fez vários contactos e enviou “muitas mensagens” ao longo do dia.

“Foram feitos contactos diretos com os dirigentes e com os trabalhadores no sentido de se perceber de que forma poderíamos mobilizar as pessoas para fazer face, não ao impacto da greve, mas à nossa iminente incapacidade de dar a resposta que achamos aceitável para socorrer a população.”

O presidente do INEM não desvaloriza o que aconteceu a 4 de Novembro, mas quer esperar pela conclusão dos inquéritos abertos às mortes que podem estar relacionadas com os atrasos.

“Não vou desvalorizar estas situações em que houve atraso no atendimento, não vou desvalorizar as mortes que aconteceram nesses períodos, as instâncias competentes avaliarão o nexo de causalidade e daí sairão todas as consequências que tiverem de sair.”