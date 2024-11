INEM vai ser reforçado com 100 ambulâncias dos bombeiros para a época gripal

O INEM deverá ser reforçado com mais uma centena de ambulâncias dos bombeiros para responder à época gripal. O objetivo é manter os níveis normais de tempo de resposta e reação durante o pico da gripe.

Segundo o jornal Público, que avança a notícia, o Dispositivo Especial de Emergência Pré-Hospitalar, a ser criado em breve, deverá funcionar entre 1 de dezembro e 28 de fevereiro.

A medida estará prevista num despacho do ministério da Saúde, citado pelo jornal, e que deverá ser publicado em breve.

Os critérios de seleção dos locais onde será necessário ativar estas equipas, que terão um financiamento próprio, vai ser discutido numa reunião, agendada para sexta-feira, entre a Liga dos Bombeiros de Portugal (LBP) e o INEM.

Ainda segundo o Público, as novas equipas serão constituídas por dois bombeiros e ambulâncias das próprias corporações, e irão intervir na atividade de emergência pré-hospitalar e no transporte secundário de doentes em sede de transferências inter-hospitalares urgentes, muito urgentes ou emergentes, por indicação do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU).

A notícia é conhecida no dia em que vão ser ouvidos no Parlamento trabalhadores e o presidente do INEM.

Este é também o dia em que a ministra da Saúde recebe o sindicato dos Técnico e Emergência Hospitalar.