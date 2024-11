Incêndio no Porto. Sapadores procuram mulher desaparecida

Os Sapadores do Porto confirmam ter recebido a informação de que haverá uma mulher desaparecida, na sequência do incêndio que destruiu uma pensão no centro do Porto. O comandante Carlos Marques sublinha que trabalhos de busca vão avançar.

"A informação que temos confirmada de acordo com os moradores é de uma pessoa desaparecida. uma senhora na casa dos 50 anos", diz o comandante, aos jornalistas, esta quinta-feira.

"Iremos fazer as buscas necessárias para, no caso de se confirmar, a pessoa que está desaparecida, a podermos localizar. É um processo bastante demorado e complexo, portanto, isto poderá demorar alguns dias ainda, uma vez que tem que estar reunidos as condições de segurança", adianta.

Segundo o Jornal de Notícias, há uma mulher, com cerca de 50 anos, desaparecida na sequência do incêndio. Um dos hóspedes conseguiu escapar por uma janela e disse às autoridades que uma mulher ficou para trás. O fogo deixou sete pessoas desalojadas.