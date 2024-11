Há dois "culpados" pelos atrasos na Operação Marquês, diz penalista

"A imagem é sempre negativa para quem não conhece as teias da lei. Naturalmente que um processo com dez anos tem dez anos de atribuição de culpas a José Sócrates, porque ele é detido na fase de investigação antes da existência de uma acusação", explica Miguel Matias, em declarações à Renascença .

O advogado recorda que, além do sancionamento que os recursos são já financeiramente para os arguidos, e neste caso o montante é já avultado, "há o mecanismo de litigância de má fé que é aplicável ao Direito Penal, ou seja, o mau uso do processo através de expedientes dilatórios pode ser sancionado e não é acusação rara", diz o especialista à Renascença, lembrando no entanto que "o sancionamento também é pecuniário, o que no caso concreto não deverá inibir qualquer ato".

Miguel Matias considera que há um atentado à realização da justiça e a culpa está nas demoras. "Desde logo tempos infindos numa investigação que são incomportáveis para todos, até para o próprio Ministério Público. Dá origem a medidas de coação depois revogadas, medidas de garantia patrimonial e arrestos que acabam revogadas e isto dá lugar a incidentes que atrasam os processos", sublinha.

E a "indignação", diz, tem outra perspetiva também, "José Sócrates ao fim de tantos anos não tem a situação resolvida e continua com uma espada em cima da cabeça como alguém que cometeu um conjunto de crimes, situação que só se vai esclarecer no julgamento que ainda não está marcado".