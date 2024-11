Depressão Bert traz chuva e vento forte

"As rajadas no litoral Norte e Centro podem atingir valores na ordem dos 70 a 80 quilómetros/hora e nas terras altas de 90 a 100 quilómetros/hora”, disse à Renascença Jorge Ponte, do IPMA.

Entre a tarde de domingo e a manhã de segunda-feira está prevista também chuva forte, em especial no Minho e e Douro Litoral. A precipitação vai estender-se "às restantes regiões do continente, sendo que a Sul deverá ser mais fraca”.

"Se a previsão se mantiver como está neste momento, serão emitidos avisos de rajada e de precipitação, sublinha Jorge Ponte, do IPMA.



Já a partir de sábado, as previsões do IPMA apontam para um aumento da agitação marítima, com ondas entre os 2 e os 3,5 metros e no domingo entre os 3 e os 4,5 metros.

"Aconselha-se o acompanhamento da situação meteorológica e dos avisos ao longo dos próximos dias", alerta o IPMA.