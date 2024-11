Comboios de passageiros voltam a parte da Linha da Beira Alta a 25 de novembro

A Linha da Beira Alta vai voltar a receber comboios, mas apenas em parte do traçado. A Infraestruturas de Portugal (IP) e a CP - Comboios de Portugal anunciaram esta quinta-feira que o serviço de passageiros vai voltar na segunda-feira, dia 25 de novembro, ao troço de quase 84 quilómetros entre Celorico da Beira e Vilar Formoso da Linha da Beira Alta. Os 193 km entre Pampilhosa e a Guarda encerraram totalmente a 19 de abril de 2022 para as obras de modernização do programa Ferrovia 2020, com reabertura anunciada para nove meses depois - o que não aconteceu.

"A reabertura desta ligação decorre da fase mais avançada de execução das empreitadas de modernização da Linha da Beira Alta entre Celorico da Beira e Guarda, que permite assegurar a reposição da circulação de comboios com maiores níveis de qualidade, conforto e segurança ao serviço dos utilizadores do transporte ferroviário de passageiros", disse a Infraestrutura de Portugal em comunicado.

A IP, gestora da rede ferroviária portuguesa, afirmou ainda que as intervenções entre a Pampilhosa e Celorico da Beira estão numa fase adiantada de desenvolvimento.