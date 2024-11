Chuva e vento forte a Norte e no Centro

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quinta-feira céu geralmente muito nublado, apresentando mais abertas no Algarve.

Para as regiões Norte e Centro estão previstos períodos de chuva em geral fraca, tornando-se moderada no Minho e nas zonas montanhosas da região Norte no final do dia.

As previsões apontam ainda para a possibilidade de ocorrência de precipitação fraca e dispersa na região Sul.

O vento deverá soprar fraco a moderado do quadrante oeste, soprando por vezes forte na faixa costeira a norte da foz do rio Douro a partir do final da tarde, sendo moderado a forte nas terras altas, em especial das regiões Norte e Centro a partir da tarde com rajadas até 70 km/h.

O IPMA aponta ainda para uma pequena subida da temperatura mínima, exceto no Algarve.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 10ºC, em Bragança, e os 15ºC, em Aveiro, e as temperaturas mínimas entre os 8º C, na Guarda, e os 14ºC, no Porto e em Setúbal.

Já as ilhas das Flores e do Corvo vão estar sob aviso amarelo na sexta-feira, devido às previsões de chuva “por vezes forte”.

O aviso amarelo vai vigorar entre as 2h00 locais (3h00 em Lisboa) e as 11h00 locais (12h00 em Lisboa) de sexta-feira, por causa da “precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada por trovoada”.