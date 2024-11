Viagens na Carris podem ser pagas com cartão contactless

A transportadora Carris aceita, a partir desta quarta-feira, pagamentos a bordo com cartão bancário "contacless", permitindo também a aquisição de títulos de viagem para grupos até 10 pessoas, divulgou a empresa.

Em comunicado, a Carris explica que passa a ser possível pagar com cartão "contactless", físico ou virtual, as viagens diretamente nos validadores de "todos os veículos da empresa", sendo abrangidos autocarros, elétricos e os três ascensores da cidade de Lisboa.

"Este é um dia histórico para a Carris e para a mobilidade na cidade de Lisboa. Com a introdução do pagamento com cartão bancário, reforçamos o nosso compromisso com a melhoria da experiência de viagem dos nossos clientes, garantindo, assim, uma maior comodidade e uma melhor acessibilidade na utilização do nosso serviço", afirma o presidente da Carris, Pedro Bogas, citado pela nota.

A nova opção de pagamento permite também a compra de títulos de viagem para famílias ou pequenos grupos, até um máximo de 10 pessoas, selecionando diretamente no validador o número de títulos pretendido.

"A opção de pagamento com cartão bancário aplica-se à compra da tarifa de bordo, pelo que cada aquisição é válida apenas nessa viagem", alerta a empresa.

Mais informações sobre este novo método de pagamento podem ser consultadas através do site oficial.

A Carris é uma empresa que presta serviço de transporte público urbano de superfície de passageiros em Lisboa, sendo gerida pela Câmara Municipal da capital.