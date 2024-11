Veja as imagens: Porto de Lisboa instala primeira turbina eólica urbana

O Porto de Lisboa é o primeiro porto nacional a instalar uma turbina eólica urbana. Em comunicado, o Porto de Lisboa esclarece que se trata de uma parceria com a startup tecnológica Windcredible e que se trata de "um novo passo" no compromisso "com a inovação e a sustentabilidade ambiental".

"Apoiámos o projeto desde a primeira hora, por considerá-lo promissor e com grande mérito na inovação sustentável urbana, e esse apoio do Porto de Lisboa revelou-se certeiro de imediato, quando a Windcredible foi distinguida com o prémio de Melhor Desempenho, no desafio Road 2 WebSummit 2022", defendeu Carlos Correia, presidente do Conselho de Administração do Porto de Lisboa, em comunicado.

A turbina foi instalada na Torre VTS do Porto de Lisboa, em Algés — lê-se no comunicado —, e é parte de um projeto-piloto que visa avaliar a viabilidade do uso de turbinas eólicas em áreas urbanas e portuárias. Além disso, tem "potencial de replicação tanto em Lisboa como noutras localidades ou portos".