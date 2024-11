Trabalhadores do Metro de Lisboa marcam greves parciais para 3 e 10 de dezembro

Os trabalhadores do Metropolitano de Lisboa marcaram novas greves parciais para 3 e 10 de dezembro, entre as 5h00 e as 10h00, devido à falta de resposta da empresa às revindicações apresentadas, segundo fonte sindical.

Com a paralisação, os trabalhadores querem exigir à transportadora os pagamentos das denominadas variáveis, ou seja trabalho suplementar e feriados, e o cumprimento do Acordo de Empresa, segundo a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans).

Os trabalhadores cumpriram duas greves parciais a 6 e 14 de novembro, que tiveram uma adesão a rondar os 90%, levando ao encerramento de todas as estações.