GNR lança campanha “Abraçar a diferença, construir o futuro”

A Guarda Nacional Republicana (GNR) promove esta quarta-feira a campanha “Abraçar a diferença, construir o futuro”.

Trata-se de uma campanha de sensibilização, no âmbito do Dia Universal dos Direitos da Criança, com o objetivo de promover os direitos, a inclusão, diversidade e bem-estar coletivo da comunidade escolar.

Em comunicado, a GNR esclarece que a campanha, desenvolvida através dos militares da Secção de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário (SPC) de todo o país, será realizada nas escolas, envolvendo alunos, pais e a população em geral, com o objetivo de “promover uma cultura de segurança, civismo e cidadania, contribuindo para a afirmação das escolas como espaços privilegiados de integração e socialização.