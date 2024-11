GNR lança campanha “Abraçar a diferença, construir o futuro”

Anastácio Lopes

20 nov, 2024 Lisboa 08:52

Que se faça o que deve ser feito para que se vejam respeitados os direitos das crianças estou totalmente de acordo, desde logo, uma maior e mais eficaz fiscalização da Segurança Social das mesmas crianças que apenas servem para os seus progenitores receberem os abonos de família a que têm direito e pouco mais. Lamento no entanto que esta mesma GNR que toma esta iniciativa, nos prove, mais uma vez, esquecer, ignorar e desprezar os cidadãos DEFICIENTES, que a exemplo das crianças, precisam, apenas e só, muitas vezes de um apoio para que deixem de sofrer da solidão em que a sociedade e família lhes impôs, e assim voltarem a ter algum gosto pela vida e passarem a ser úteis à sociedade, o que continuam impedidos de o serem, enquanto a sociedade lhes impuser a solidão, o desprezo e a ignorância que lhes impôs, apenas e só porque são DEFICIENTES e a estes milhares de cidadãos o que tem a GNR a dizer e a fazer em vez de os ignorar e desprezar? Será que para a GNR os DEFICIENTES não fazem parte da mesma sociedade que as crianças? Se o fazem, como se explica, compreende e aceita esta dualidade de critérios por parte desta ou de qualquer outra força de segurança do país alguém me sabe dizer?