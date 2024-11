Depressão Caetano chega a Portugal, mas sem efeitos significativos

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê uma mudança das condições meteorológicas devido à depressão Caetano que, ainda assim, não deve ter efeitos significativos no nosso país.

Segundo o IPMA, a superfície frontal fria associada à depressão deve atravessar o território continental de quinta para sexta-feira, dias 21 e 22, o que irá originar períodos de chuva nas regiões Norte e Centro e vento forte com rajadas até 70 km/h nas terras altas das regiões Norte e Centro.

“A agitação marítima na costa ocidental, durante os dias 21 e 22, será de noroeste não passando os 3 metros de altura significativa”, indica o IPMA, em comunicado.

Para esta quarta-feira, prevê-se céu geralmente muito nublado, com períodos de muita nebulosidade no Alentejo, e apresentando-se pouco nublado no Algarve.

As previsões apontam ainda para períodos de chuva fraca ou aguaceiros fracos no Minho e Douro Litoral, podendo estender-se a outros locais do litoral Norte e Centro e uma pequena descida de temperatura na região Sul.

O vento deverá ser em geral fraco de oes-noroeste, por vezes moderado durante a tarde, soprando por vezes forte nas terras altas.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 11ºC, na Guarda, e os 20ºC, em Santarém e Faro, e as temperaturas mínimas entre os 6º C, na Guarda e em Castelo Branco, e os 13ºC, em Faro, Aveiro e no Porto.