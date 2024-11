Serviço Nacional de Saúde vai dar prejuízo em 2025

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) vai dar prejuízo em 2025. A Notícia é avançada pela SIC, que diz que os valores serão superiores a 217 milhões de euros.

De acordo com a estação de televisão, seis dias depois da discussão do Orçamento do Estado no Parlamento, o Governo refez as contas e o saldo apresentado inicialmente como positivo é afinal negativo, atribuindo culpas ao anterior executivo.

O aumento da despesa ainda não totalmente quantificada e deve-se sobretudo à reforma do SNS iniciada em 2024 com a extinção das Administrações Regionais de Saúde e a criação das Unidades Locais de Saúde.

Segundo as novas previsões, a receita consolidada será menor do que estava previsto, passando de 16.854,7 milhões de euros para 16.530 milhões.

Além disso há também um aumento nos gastos com o pessoal e na aquisição de bens e serviços.

Segundo a SIC, no documento inicial, o Governo previa gastar 8.356 milhões de euros e vai passar a gastar 8.889 milhões de euros, representando um aumento superior a 530 milhões de euros.