Seis detidos em Portugal em operação de combate ibérico ao tráfico internacional de droga

Seis pessoas foram detidas em Portugal no âmbito de uma operação de combate ibérico ao tráfico internacional de droga.

A operação “FÓSSIL” decorreu em Portugal e Espanha, tendo sido detidas no total 25 pessoas de diversas nacionalidades e desmantelada “uma rede criminosa transnacional dedicada à introdução de grandes quantidades de cocaína no continente europeu”.

Em Portugal, a operação “traduziu-se na detenção de 6 cidadãos, na realização de 9 buscas domiciliárias e, ainda, na apreensão de vários bens, nomeadamente, cinco automóveis de gama alta, elevadas quantias de dinheiro em numerário, material informático, documentação e pequenas quantidades de droga e anabolizantes”, indica a Polícia Judiciária, em comunicado.

Segundo a PJ, a investigação iniciou-se na sequência de “troca de informação no quadro da cooperação policial internacional e permitiu desenvolver e fazer uso de diferentes ferramentas jurídicas, entre as quais um mandado de detenção europeu, que possibilitou à PJ, em estreita cooperação com as autoridades policiais do Reino de Espanha, proceder à detenção do principal responsável da estrutura logística que operava em território nacional que importava droga para o continente europeu”.

“Este homem, conhecido das autoridades policiais portuguesas, é reconhecido policialmente, em termos internacionais, como sendo um ‘High Value Target’, ou seja, um suspeito de elevada relevância criminal no submundo do tráfico ilícito de estupefacientes”, lê-se na nota.

Ainda segundo a Polícia Judiciária, a investigação que durou cerca de um ano incidiu “sobre as atividades ilícitas de vários cidadãos nacionais e estrangeiros que integravam a componente nacional de apoio logístico à referida organização criminosa”.

Foram identificados “diversos projetos criminosos através dos quais a rede, agora desmantelada, se preparava para introduzir grandes quantidades de droga no continente europeu através de um aeroporto em Portugal, outro no Reino Unido e de portos espanhóis, contando, para o efeito, com o apoio de funcionários daquelas estruturas”, acrescenta a nota.

Em Espanha, no âmbito da mesma operação, ali apelidada de operação “NKONO-PORTO”, foram realizadas, no passado mês de outubro, diversas diligências que culminaram com a detenção de 19 cidadãos de diferentes nacionalidades, bem como na apreensão de cerca de 460 Kg de cocaína.

A operação envolveu a Polícia Judiciária (PJ) e o Cuerpo Nacional de Policia, de Espanha, e contou com o apoio da Europol.