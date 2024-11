Polícias no Aeroporto de Beja estariam a soldo de cartel de droga internacional

O Jornal de Notícias adianta que os agentes da PSP são suspeitos de terem sido subornados pelo traficante português da rede de tráfico, para permitirem a retirada da droga de jatos privados que aterravam no Aeroporto de Beja.

Segundo o Público , os seis suspeitos detidos em Portugal - anunciados esta terça-feira pela Polícia Judiciária (PJ) - integrariam uma rede de funcionários corruptos a operar no aeroporto, onde jatos privados terão descarregado grandes quantidades de cocaína para tráfico na Europa.

Dois dos 25 detidos no âmbito da operação “FÓSSIL”, de combate ao tráfico internacional de droga entre Portugal e Espanha, são agentes da PSP que trabalhavam no Aeroporto de Beja.

Chamada de “FÓSSIL” em Portugal e de “Narcos do Céu” em Espanha, a operação culminou na detenção de 25 pessoas de várias nacionalidades após uma investigação que durou cerca de um ano.

A PJ adiantou em nota que a rede agora desmantelada “se preparava para introduzir grandes quantidades de droga no continente europeu através de um aeroporto em Portugal, outro no Reino Unido e de portos espanhóis, contando, para o efeito, com o apoio de funcionários daquelas estruturas”.

Em Espanha foram detidas 19 pessoas, das quais 16 ficaram em prisão preventiva, tendo sido apreendidos cerca de 460 kg de cocaína em cinco operações diferentes, entre setembro do ano passado e setembro deste ano.