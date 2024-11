PGR investiga caso das assinaturas falsificadas por Tiago Mayan

O Ministério Público (MP) abriu um inquérito ao caso das assinaturas falsificadas por Tiago Mayan, da Iniciativa Liberal. A notícia foi avançada à Renascença pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

"Na sequência de notícias vindas a público relacionadas com a matéria em referência, confirma-se que o Ministério Público decidiu instaurar inquérito para investigar os factos, o qual é dirigido pelo DIAP do Porto", adianta a PGR.

Em causa está a falsificação de assinaturas por parte do então presidente da junta da união de freguesias da Foz, Aldoar e Nevogilde, no Porto, Tiago Mayan, para aceder ao Fundo de Apoio ao Associativismo Portuense.

O caso foi conhecido a 8 de novembro, quando Tiago Mayan assumiu ter falsificado as assinaturas do júri do Fundo de Apoio ao Associativismo Portuense.