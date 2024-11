Maquinistas fazem pré-aviso depois de Amaro Leitão associar acidentes com álcool

O Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ) decidiu avançar, esta quarta-feira, com um pré-aviso de greve para o dia 6 de dezembro, na sequência das declarações do ministro da Presidência, que fez uma associação entre os acidentes ferroviários e o consumo de álcool, que provocou indignação entre os trabalhadores. O SMAQ afirma "ter exigido" ao ministro da Presidência Amaro Leitão que "clarificasse e retificasse publicamente" as suas declarações, o que não veio a acontecer. Perante, o silêncio do governante os representantes dos maquinistas consideram "que não lhe resta alternativa senão avançar para um processo de greve. O objetivo é defender os profissionais da condução ferroviária e exigir condições de segurança adequadas ao exercício da sua profissão". 29 acidentes significativos no último ano Os representantes dos trabalhadores do sector fazem eco de algumas conclusões do Relatório Anual de Segurança do IMT, que no seu entender desmentem o conteúdo das afirmações de Amaro Leitão.

O SMAQ explica que "Portugal registou 29 acidentes significativos no último ano, relacionados maioritariamente com fatores externos à condução". A maioria resultam de atropelamentos (52%), o que "induz um grande desgaste psicológico aos maquinistas", ou do incumprimento das regras de trânsito nas passagens de nível (38%).

Assim, a classificação de Portugal nos rankings de segurança ferroviária é prejudicada "fatores externos" e "maioritariamente ligados à infraestrutura", "sem relação com o desempenho dos maquinistas". Na verdade, acrescenta ainda o sindicato, "os maquinistas são também vítimas das insuficiências do sistema". Efeitos vão sentir-se de 5 a 7 de dezembro A paralisação vai ter impactos também nos dias 5 e 7, nas sete empresas onde o SMAQ tem representação: CP - EPE, Fertagus, MTS - Metro do Sul do Tejo, ViaPorto, Captrain, Medway e IP – Infraestruturas de Portugal.