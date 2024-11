Denúncia de "bullying" em escola do primeiro ciclo de Lisboa. Observatório vai atuar

São as primeiras três queixas feitas junto do recém-criado Observatório de Convivência Escolar: duas relativas a violência e uma terceira relacionada com a falta de apoio a um aluno com necessidades educativas especiais. Todas elas têm como palco escolas da zona de Lisboa.

As queixas chegaram em dois dias e uma delas vai obrigar à intervenção desta nova estrutura. A decisão foi tomada na tarde desta terça-feira, na primeira reunião para analisar dois dos três casos denunciados.

Um deles vai levar a uma intervenção do Observatório. Em causa está uma situação que aparente tratar-se de "bullying" entre alunos do primeiro ciclo.

A denuncia foi feita por uma mãe, que tem o filho de oito anos a frequentar o 3.º ano, numa escola em Lisboa.

O relato deste caso é feito à Renascença pelo secretário-geral da Federação Nacional da Educação (FNE): “um conjunto de três meninos juntam-se para agredir outras crianças, nomeadamente nos jogos que fazem, encontrando estratagemas para bater na cabeça, dar chapadas, pontapés, empurrões, apertões de pescoço”.

Perante este caso, Pedro Barreiros anuncia que foi decidido contactar a escola, no “sentido de poder dizer, não identificando e havendo todo o cuidado para que não cheguem à pessoa, que esta situação está a ocorrer”.

O líder da FNE acredita que esta partilha de informação, que vai ser feita nos próximos dias, leva a que “a direção da escola fique alerta e também conhecedora de que há entidades externas à escola que estão a acompanhar a situação" e vai “obrigá-los indiretamente a agir”.

Três denúncias em dois dias

Para além da denúncia relativa a agressões, e que vai obrigar a uma intervenção do Observatório, o segundo caso que esteve em análise nesta primeira reunião diz respeito a um aluno com necessidades educativas especiais.

A mãe queixa-se da ausência de resposta por parte da direção da escola e da diretora de turma, o que a obrigou a procurar apoio fora da escola. Quanto a esta situação, o Observatório não vai agir junto da direção da escola, porque "rapidamente se chegaria à pessoa" que fez a denúncia.

A terceira denúncia feita no portal do Observatório de Convivência Escolar diz respeito a um caso de violência, que, no entanto, não esteve em análise nesta primeira reunião desta nova estrutura.

O Observatório de Convivência Escolar é um espaço online que está a funcionar há menos de um mês. Trata-se de um projeto antigo da FNE, que tem como objetivo monitorizar e avaliar a qualidade da convivência nas escolas, identificando boas prática e, ao mesmo tempo, recolher denúncias de indisciplina e violência. Esta nova estrutura junta pais, diretores, o Instituto de Apoio à Criança e a Ordem dos Psicólogos.