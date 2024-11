Corpo em elevado estado de decomposição encontrado em Vagos

Um corpo em elevado estado de composição foi encontrado esta terça-feira, em Vagos, no distrito de Aveiro, informa a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Ainda são conhecidos poucos pormenores. A vítima estava num "terreno molhado", desconhecendo-se as causas da morte.

O alerta aos Bombeiros Voluntários de Vagos, a informar para a presença de um corpo num terreno, foi dado pelas 15h32.

"Foram de imediato ativados para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Aveiro e tripulantes da Estação Salva-vidas de Aveiro. Para o local deslocaram-se ainda elementos dos Bombeiros Voluntários de Vagos, da GNR e da Polícia Judiciária", adianta a AMN, em comunicado.



O corpo estava em "avançado estado de decomposição", tendo sido recolhido pelos bombeiros e declarado o óbito pelo Delegado de Saúde.

Após contacto com o Ministério Público, e tomadas as devidas diligências por parte da Polícia Judiciária, o corpo foi transportado pelos bombeiros para o Gabinete Médico-Legal e Forense do Baixo Vouga.