Câmara Municipal de Vila Franca de Xira alvo de buscas da PJ

A Polícia Judiciária (PJ) está a realizar buscas desde esta terça-feira de manhã na Câmara de Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa, confirmaram à Renascença fonte da autarquia. A ação da PJ visa serviços como o urbanismo e a fiscalização, diz a mesma fonte.

As buscas estão a decorrer nas instalações do município e a autarquia está a colaborar com as autoridades.

As buscas estão a decorrer desde esta manhã, disse à Lusa fonte da PJ, acrescentando não poder adiantar mais pormenores.

[Notícia atualizada às 14h32 de 19 de novembro de 2024 para acrescentar detalhes]