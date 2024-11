Número de estudantes universitários norte-americanos em Portugal aumenta quase 60%

Um total 1.605 norte-americanos escolheu estudar nas instituições de ensino superior portuguesas no ano letivo 2022/23, o que representa um aumento de 58,3% face ao ano precedente.

Os números constam no relatório "Open Doors 2024 - Report on International Educational Exchange", divulgado esta segunda-feira pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos e que inclui informação sobre os alunos norte-americanos que estudam no estrangeiro.

Segundo a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD), que emitiu um comunicado sobre o assunto, o número de estudantes americanos nas universidades e nos institutos politécnicos portugueses no ano letivo 2022/23 "foi o maior de sempre".

No comunicado, a FLAD expressa que os dados "confirmam que Portugal é cada vez mais uma aposta para os alunos universitários americanos, pelas condições únicas que o país oferece e pelo reconhecimento crescente da qualidade do ensino superior português".

De acordo com a FLAD, cerca de 10% dos alunos norte-americanos estiveram a estudar em Portugal através do programa de intercâmbio desenvolvido pela fundação desde 2014, o "SiPN - Study in Portugal Network".