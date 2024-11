Ministra da Saúde diz estar concentrada no trabalho e rejeita ideia de que está a prazo

Uma ministra que trabalha para servir os portugueses. É esta a reação da ministra da Saúde, às críticas de que tem sido alvo - desde logo, na última noite, de Marques Mendes, na SIC - que considera Ana Paula Martins uma ministra a prazo.

Esta manhã, em Cascais, Ana Paula Martins disse que trabalha para servir os cidadãos. E será assim enquanto estiver no cargo. Aos jornalistas, referiu ainda que mantém tudo o que disse sobre o INEM.

“Já falei aquilo que tinha a falar quando estive na Assembleia da República, a semana passada e, onde disse de forma clara e objetiva relativamente ao INEM, e àquilo que são os inquéritos em curso, àquilo que é também como se esperam soluções no curtíssimo prazo para dar suporte ao INEM naquilo que são as suas necessidades e falências, e também, como sabem, naquilo que é a negociação que esta semana mesmo se vai iniciar formalmente com os técnicos de emergência pré-hospitalar. Eu não tenho mais para dizer”, declarou Ana Paula Martins.

Questionada sobre se não se sente uma ministra a prazo, como apontou ontem Marques Mendes, Ana Paula Martins disse que se considera “uma ministra, que todos os dias se levanta, trabalha para servir os portugueses e será assim enquanto eu aqui estiver. É isso que eu me sinto”.

Já sobre um alegado processo de privatização do INEM, a ministra da Saúde escudou-se a responder a perguntas.