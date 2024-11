"Iminente insolvência". Jornalistas do grupo Trust in News apelam aos investidores

Os trabalhadores do grupo de comunicação social Trust in News (TiN) vão agendar ações de protesto e reivindicam o pagamento dos salários e subsídios em atraso.

A posição foi manifestada esta segunda-feira, em comunicado, após um plenário dos jornalistas e restantes funcionários das revistas e publicações Visão, Exame, Exame Informática, Jornal de Letras, Visão História, Caras, Activa, Courrier Internacional, TV Mais, Visão Júnior, Telenovelas, Caras Decoração, Visão Saúde, Visão Biografia, A Nossa Prima, Volt e Holofote.

Os trabalhadores do grupo Trust in News, liderado por Luís Delgado, “decidiram, por unanimidade, apelar aos leitores, aos anunciantes e a potenciais investidores que ajudem a manter os títulos jornalísticos da TiN e a salvar os postos de trabalho”.

Prometem “não baixar os braços” perante “o aumento da dívida, ao perpetuar dos salários em atraso, ao chumbo do Processo Especial de Revitalização (PER) e à iminente insolvência”.

No mesmo comunicado, os trabalhadores reivindicam o pagamento dos "salários e subsídios em atraso (alguns salários de setembro, salários de outubro, subsídios de férias, cinco subsídios de alimentação e outras remunerações)".

Também exigem "a partilha, com caráter de urgência, de toda a informação disponível sobre o projeto de recuperação da empresa que pretende apresentar aos credores, no seguimento do pedido de insolvência por recuperação".