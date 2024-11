Homem tenta atropelar três inspetores da PJ e é detido

Um homem, de 59 anos, foi detido por cinco crimes de homicídio tentado, por tentar atropelar na via pública três inspetores da Polícia Judiciária (PJ) e outras duas pessoas numa freguesia do concelho de Guimarães, foi esta segunda-feira anunciado.

Em comunicado, a PJ conta que os factos ocorreram na manhã de sexta-feira, 15 de novembro, na via pública.

"Numa altura em que três elementos da Polícia Judiciária, acompanhados de dois intervenientes processuais, procediam à inspeção judiciária no mesmo local onde, no dia anterior [quinta-feira], o suspeito tinha tentado atropelar um dos referidos intervenientes, com quem tem uma ligação familiar", explica esta força de investigação criminal.

A PJ acrescenta que, na manhã de sexta-feira, o suspeito, "conduzindo a mesma viatura, surgiu novamente no local".

"E, perante a presença dos elementos policiais e dos dois intervenientes, acelerou em sua direção não os atingindo dado o estado de alerta em que se encontravam e a rápida reação que todos tiveram em afastar-se para zona segura", lê-se no comunicado.

Segundo a PJ, "após esta tentativa de atropelamento, o suspeito efetuou inversão de marcha e regressou ao local", momento em que os elementos policiais concretizaram a detenção.

O detido foi presente às autoridades judiciárias competentes, no Tribunal de Guimarães (turno), tendo-lhe sido, na sequência do primeiro interrogatório judicial, aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

O homem está indiciado da prática de cinco crimes de homicídio qualificado, todos na forma tentada.