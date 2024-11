Abuso de menores. Há duas mil novas vítimas por ano investigadas pela PJ

A Polícia Judiciária está a investigar em média, por trimestre, 700 novas situações de abuso sexual de menores, revelou esta segunda-feira o diretor nacional adjunto da Judiciária. “Fazemos estatísticas trimestralmente, mas não gostamos muito de as partilhar publicamente, porque às vezes há interpretações perversas”, começou por dizer Carlos Farinha, numa sessão que assinalou o Dia Europeu da Proteção das Crianças contra a Exploração e o Abuso Sexual, no ISCTE. Mas avançou com números oficiais, que são reveladores.

“Os nossos dados trimestrais, em termos muito redondos, dizem-nos que recebemos cerca de pelo menos 700 casos por trimestre, o que dá entre 2.800 e 3.000 ano, de situações para investigarmos no domínio da criminalidade sexual contra crianças e jovens. E também nos dizem que temos, pelo menos, por trimestre cerca de 500 novas vítimas, porque algumas das situações não trazem a vítima identificada ou não se chega a identificar a vítima, nomeadamente aquelas situações ao nível da pornografia infantil. Feitas as contas, lidamos repito, com cerca de 3.000 novas situações por ano e cerca de 2.000 novas vítimas por ano”, indicou.

Apesar do muito que já se evoluiu em Portugal - até em termos legais, com a criação do estatuto da vítima –, a verdade é que nem sempre é fácil apresentar queixa junto das instituições, não trabalham em rede e só de segunda a sexta-feira.

