Sinistralidade rodoviária é "flagelo nacional" e vítimas devem ser apoiadas

O presidente da Liga de Associações Estrada Viva, Mário Alves, considerou este domingo "um flagelo nacional" a sinistralidade rodoviária em Portugal, que tem aumentado, e defendeu apoios às vítimas e a redução da velocidade em meio urbano.

"É, de facto, um flagelo nacional que já dura há décadas" e "nos últimos anos tem vindo a crescer", disse o responsável da Estrada Viva -- Liga de Associações pela Cidadania Rodoviária, Mobilidade Segura e Sustentável.

Em Évora, à margem da cerimónia deste ano do Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada, Mário Alves apontou aos jornalistas que uma das questões preocupantes é a do apoio a estas pessoas e a profissionais que as socorrem, como os da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Os acidentes rodoviários "são momentos traumáticos" e "é extremamente importante" esse apoio "para as famílias que ficam" e "inclusivamente [para] as pessoas do INEM ou da GNR, que São os primeiros muitas vezes a chegar" aos sinistros, disse.

"Porque estamos a falar de uma média [anual] de 1.000 mortes nos últimos 20 anos e isto deixa também muitos feridos para trás, muitas famílias flageladas e o apoio psicológico é extremamente parco em Portugal", destacou.