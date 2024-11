Restabelecida circulação de comboios na Linha do Algarve entre a Fuseta e Olhão

A circulação ferroviária entre as estações da Fuseta e de Olhão, na Linha do Algarve, foi restabelecida durante a madrugada deste domingo, depois de ter sido suspensa devido ao descarrilamento de um comboio, anunciou a Infraestruturas de Portugal (IP).

"Após a conclusão dos trabalhos de reparação da via pelas 04h10, foram restabelecidas as condições de circulação no troço entre as estações de Fuseta e Olhão, da Linha do Algarve", lê-se num comunicado da IP.