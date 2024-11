Queijo de ovelha português do Fundão considerado o melhor do Mundo

O Queijo de ovelha amanteigado da Queijaria Quinta do Pomar, da freguesia de Soalheira, concelho do Fundão, foi considerado o melhor do mundo no "World Cheese Awards 2024", entre cerca de 4.800 queijos.

Na sua página, a organização do concurso - Guild of Fine Food - anuncia que "um queijo de leite de ovelha macio e de colher, feito por um queijeiro espanhol em Portugal, foi eleito o melhor queijo do planeta nos "World Cheese Awards" 2024".

Depois de terem sido apreciados 4.786 queijos de 47 países, o Queijo de ovelha amanteigado da Quinta do Pomar reuniu a maior pontuação de 240 jurados de 40 países, com especialistas na área dos queijos, como tecnólogos e avaliadores de queijos, bem como retalhistas e compradores, "chefs" e jornalistas.

"Feito com leite de ovelha cru e coalho de cardo vegetariano (conhecido como cardo), o queijo vencedor é consumido habitualmente cortando a parte superior e retirando com uma colher a sua pasta quase líquida", refere a organização.

A final dos "World Cheese Awards", que se realiza pelo 36.º ano, decorreu pela primeira vez em Portugal, na cidade de Viseu.

O diretor do Guild of Fine Food, John Farrand, afirmou que "os queijeiros portugueses deixaram o seu país orgulhoso". Citado na sua página, o responsável acrescentou que o "queijo campeão do Mundo é típico da região centro de Portugal, extraordinário por ser feito com cardo em vez de coalho convencional".

O Município do Fundão, no distrito de Castelo Branco, felicitou publicamente a Queijaria Quinta do Pomar, "pela conquista extraordinária no "World Cheese Awards 2024"". .

"Esta distinção é o reconhecimento da excelência dos produtos endógenos do concelho do Fundão", rematou.