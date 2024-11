Incêndios de setembro levam a 237 investigações e detenção de 13 suspeitos

Os incêndios que deflagraram no Norte e no Centro do país em setembro deste ano levaram à abertura de 237 investigações e à detenção de 13 suspeitos, indicou a Polícia Judiciária (PJ).

"A Polícia Judiciária esclarece que foram abertas 237 investigações por incêndios florestais, ocorridos entre 15 e 20 de setembro deste ano, tendo sido detidas 13 pessoas", refere esta força de investigação criminal, em resposta escrita enviada à agência Lusa.

Os incêndios florestais que deflagraram em 15 de setembro e se prolongaram até dia 21 causaram nove mortos, entre os quais quatro bombeiros, e mais de 150 feridos.

Várias aldeias tiveram de ser evacuadas, em operações que mobilizaram cinco mil bombeiros, nos distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Porto, Vila Real e Viseu, onde dezenas de casas foram destruídas, culturas dizimadas e estabelecimentos comerciais consumidos pelas chamas.

Segundo o sistema europeu de observação terrestre Copernicus, entre 15 e 20 de setembro, arderam em Portugal continental cerca de 135.000 hectares, dos quais mais de 116.000 no Norte e no Centro, concentrando a maior parte da área ardida em território nacional.