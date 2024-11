Duas famílias "escondidas" no mesmo quarto. Cáritas revela situações de pobreza extrema

"Com a habitação encarecida como está, há cada vez mais gente em situação de fragilidade. E, por vezes, encontramos pessoas a viverem em situação de sobreocupação, escondidas, casos que nem são óbvios porque essas pessoas vivem da porta para dentro e têm medo de serem descobertas ", revela a presidente da Cáritas, acrescentando que estas famílias "nem sequer fazem vida social, não mostram as crianças porque têm medo que lhas tirem , não deixam as crianças pedirem na rua porque têm medo de ficarem sem elas".

"Se já é difícil pensar que existem dez pessoas a viver num quarto, como é que conseguimos pensar em duas famílias viver no mesmo quarto?", questionou Rita Valadas, apontando que "há muitas famílias a viverem situações verdadeiramente precárias" e que a situação nos grandes centros é "pior ainda do que nas periferias".

Mulheres com mais de 65 anos estão, junto com rapa(...)

"Há aqui um conjunto de medos que se junta ao problema. É um problema de falta de habitação, mas ter falta de habitação com medo deve ser uma coisa terrível", considera Rita Valadas.

Questionada sobre casos de famílias desalojadas que têm crianças a ser encaminhas para centros de acolhimento, a presidente da Cáritas apontou que "durante muito tempo, e até há muito pouco tempo, não tínhamos uma grande preocupação com as crianças e isso é que é assustador".

"Durante muito tempo, não nos incomodamos com as crianças que estavam sem-abrigo na rua, porque andavam com os pais e, portanto, como andavam com os pais a situação era mais fácil de agarrar: agarrávamos a situação pelas crianças e tentávamos encontrar soluções para a vida dos pais", aponta Rita Valadas, descrevendo uma situação mais complicada na atualidade.

Na entrevista, a responsável entende que “a resiliência da pobreza é forte obstáculo à resolução dos seus problemas”, e alerta para o risco de os números poderem criar ilusão de que há evolução, quando o quadro real não é esse.