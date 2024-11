Comboio descarrila no Algarve após bater em pedra na linha

Imagens partilhadas nas redes sociais mostram o comboio regional, com destino a Faro, com a primeira carruagem fora dos carris. O comboio 5702 realiza-se diariamente, partindo de Vila Real de Santo António às 6h39 para chegar a Faro às 7h46.

Fonte da CP confirmou à Renascença que o acidente não provocou feridos. O transporte de passageiros está a ser realizado via transbordo rodoviário no trajeto entre Fuseta e Olhão, com o resto da Linha do Algarve a funcionar normalmente. O acidente terá acontecido antes das 7h30.

Um comboio descarrilou na manhã deste sábado no Algarve, entre a Fuseta e Olhão, interrompendo a circulação de comboios naquele trajeto. O acidente foi causado pela presença de uma "pedra de grandes dimensões" na Linha do Algarve.

Segundo a Infraestruturas de Portugal, pelas 12h estavam a ser "realizados os trabalhos para partir e remover a pedra de grandes dimensões", assim como para "efetuar o carrilamento" do comboio.

Os trabalhos prolongaram-se até à madrugada de domingo, terminando apenas pelas 4h15. Por volta das 0h, as equipas da IP já tinha removido as pedras e colocado o comboio de novo nos carris, mas ainda foi necessário reparar a linha para permitir a passagem do primeiro comboio.

A circulação foi restabelecida com uma limitação de 10 km/h no local do descarrilamento.

O descarrilamento aconteceu entre as estações de Fuseta e Fuseta-A, algumas centenas de metros depois da estação de Fuseta, num local onde a velocidade máxima normal é de 70 km/h.

O distrito de Faro é um dos três sob aviso amarelo este sábado, devido à possibilidade de chuva forte, trovoada e granizo.

[notícia atualizada às 08h15 de 17 de novembro]