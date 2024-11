Trânsito de navios russos na costa de Portugal "cada vez mais intenso"

O chefe do Estado-Maior da Armada disse hoje que há um "trânsito cada vez mais intenso" de navios russos na costa de Portugal e que recentemente cruzou águas portuguesas uma embarcação dedicada à espionagem.

"Há um trânsito nas nossas águas de navios da federação russa, um trânsito cada vez mais intenso, de Norte para Sul e de Sul para Norte", afirmou o almirante Henrique Gouveia e Melo aos jornalistas hoje no Alfeite, em declarações transmitidas pelo canal de televisão CNN.

Segundo o almirante, num período muito curto passaram em águas portuguesas três navios de guerra (duas fragatas e uma corveta), dois navios reabastecedores, três navios de pesquisa científica e ainda "um navio que faz espionagem, normalmente espionagem eletrónica".

Gouveia e Melo explicou que a Marinha acompanha este fluxo de navios russos com apertada vigilância.

"A nossa resposta a isso é segui-los, controlá-los, mantê-los sob pressão constante com a nossa presença também constante", afirmou aos jornalistas.

O almirante Gouveia e Melo esteve hoje presente, na Base Naval de Lisboa, no Alfeite, na chegada do navio D. Francisco de Almeida.

A fragata, com uma guarnição de 167 militares, participou numa missão da NATO (sigla em inglês da Organização do Tratado do Atlântico Norte).