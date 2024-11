Reitora da Católica anuncia lançamento de cinco novas iniciativas transversais

Isabel Capeloa Gil, reitora da Universidade Católica Portuguesa (UCP), tomou esta sexta-feira posse para o terceiro mandato, revelando os eixos do novo Plano de Desenvolvimento e a criação de cinco novas iniciativas transversais.

“Neste próximo mandato, iremos avaliar o Plano de Desenvolvimento Estratégico 2021-2025, que se chamava justamente ‘O Valor dos Valores: A Criar Futuro no Presente’, e vamos lançar as bases do novo Plano de Desenvolvimento da Universidade”, afirmou a responsável, no discurso proferido no Auditório Cardeal Medeiros, na UCP, em Lisboa.

Este novo plano vai ser centrado em três eixos, focando a ação no “desenvolvimento e retenção de talento” – sobretudo na área do desenvolvimento das carreiras e formação das novas lideranças -, na renovação do modelo pedagógico e no desenvolvimento infraestrutural.

“Olhando a Universidade como espaço cosmopolita de entretecimento de saberes”, Isabel Capeloa Gil anunciou o lançamento de “cinco novas iniciativas transversais”, sendo a primeira a iniciativa de transformação pedagógica e literacia tecnológica.

“Se a complexidade do mundo exige que os novos graduados possuam capacidades analíticas, pensamento crítico, fluência verbal, também é certo que no tempo da inteligência artificial, as universidades não se podem dar ao luxo de formar analfabetos tecnológicos funcionais”, sublinhou a reitora da UCP.