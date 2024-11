PSP deteve 615 pessoas na última semana em várias operações a nível nacional

A Polícia de Segurança Pública (PSP) realizou 615 detenções na última semana em operações no âmbito da campanha "Portugal Sempre Seguro", que resultaram também na apreensão de 31 armas de fogo e mais de 85 quilos de estupefacientes.

Num balanço da atividade operacional na semana de 9 a 15 de novembro, divulgado este sábado, a PSP refere que das 615 detenções, 251 foram por crimes rodoviários, sendo que 135 pessoas foram detidas por condução sob o efeito do álcool e 116 por não terem carta de condução.

Foram detidos 64 suspeitos por tráfico de droga e apreendidos mais de 85 quilos de estupefacientes.

Em comunicado, a Direção Nacional da PSP contabiliza ainda sete detenções por suspeita de crime de violência doméstica e 45 por furtos, roubos e burlas.

"No âmbito da posse ou tráfico de armas proibidas, foram apreendidas 31 armas de fogo e 33 armas brancas, quer como medida cautelar, quer no seguimento das 12 detenções efetivadas por posse de arma proibida", acrescenta o comunicado.

Ao longo da semana, a PSP registou 994 acidentes rodoviários, dos quais resultaram uma vítima mortal, 13 feridos graves e 331 feridos leves.

O balanço resulta da atividade operacional diária da PSP e de ações de fiscalização no âmbito da campanha "Portugal Sempre Seguro" nas estradas, estabelecimentos de diversão noturna, atividade de segurança privada, de fiscalização do fabrico, armazenamento, comercialização, utilização e transporte de explosivos, armas e munições e no controlo e segurança das fronteiras aéreas.

"Estas ações tiveram como principal objetivo aumentar a presença policial na via pública, reforçando a visibilidade e capacidade de prevenção e repressão de ilícitos criminais, contraordenacionais e de incivilidades, contribuindo para o aumento do sentimento de segurança e a proteção efetiva de toda a população", refere a Direção Nacional da PSP.