Professores. ​Concurso extraordinário com 80% das vagas ocupadas

Foram preenchidas quase 80% das vagas do concurso externo extraordinário para colocação de professores em escolas carenciadas das regiões de Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve, anunciou esta sexta-feira o Ministério da Educação.



Contas feitas, foram ocupadas 1.822 das 2.309 vagas a concurso em Quadros de Zona Pedagógica (QZP).

De acordo com o gabinete do ministro Fernando Alexandre, foram preenchidas 1.238 vagas na Grande Lisboa, “zona do país onde persistia maior incidência de alunos sem aulas”. Estavam a concurso 1.658 vagas.