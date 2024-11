Pneumonias graves em crianças. Pediatras alertam para casos provavelmente causados por tabaco aquecido

"Nós, pediatras, já estamos a tratar crianças com pneumonias inflamatórias graves, provavelmente, resultantes da agressão do tabaco aquecido", sublinha a pediatra Carolina Constant numa nota enviada à agência Lusa, na véspera do Dia Nacional do Não Fumador.

Pediatras portugueses estão a tratar crianças com pneumonias inflamatórias graves, suspeitando que a causa seja a exposição ao tabaco aquecido, alertou Carolina Constant, do Grupo de Trabalho para o Controle de Exposição ao Tabagismo da Sociedade Portuguesa de Pediatria.

Além disso, alerta a pediatra, a nicotina prejudica o desenvolvimento cerebral das crianças, afeta o rendimento escolar e cognitivo, e é um fator de risco para alterações comportamentais e de saúde mental, além de uma escalada rápida para a dependência, inclusive para outros consumos.

"Por isso, é urgente proteger as crianças e as gerações futuras através de medidas eficazes como as propostas legislativas do Reino Unido", defendeu Carolina Constant.

O governo do Reino Unido anunciou novas medidas legislativas, que irão entrar em vigor em 2025, no âmbito da Lei do Tabaco e dos Vaporizadores, entre as quais a proibição da venda de vaporizadores descartáveis para combater o consumo crescente entre os jovens e os problemas ambientais.

Também serão expandidas as proibições de fumar em ambientes fechados e em espaços exteriores, incluindo áreas onde estão presentes crianças e populações vulneráveis, como escolas, parques infantis e hospitais, e será alargada as zonas livres de fumo existentes para incluir restrições de "vaping".

Hilson Cunha Filho, da Confederação Portuguesa de Prevenção do Tabagismo, também destacou, em declarações à Lusa, a importância destas medidas, defendendo que deviam ser seguidas em Portugal.