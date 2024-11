Mulher resgatada por populares após cair na Ribeira de Alfandanga em Olhão

A fonte adiantou à Lusa que a mulher foi resgatada por populares, tendo depois sido socorrida pela ambulância de suporte de vida de Tavira do Instituto Nacional de Emergência Médica e transportada para a Unidade Local de Saúde do Algarve.

Em comunicado, a autarquia do distrito de Faro adianta ter tido diversas solicitações de apoio aos Bombeiros Municipais e que, após triagem, foi dada resposta a 20 pedidos, tendo ainda sido efetuados dois salvamentos de animais.

Segundo fonte do Comando Sub-regional do Algarve, desde as 00h00 de sexta-feira que foram registadas no Algarve 148 ocorrências, que envolveram 441 operacionais e 178 meios terrestres.

Os concelhos mais afetados pelo mau tempo e onde se registou o maior número de ocorrências foram os de Olhão e Tavira, no sotavento (este) algarvio.

Apesar de a situação estar mais normalizada, os bombeiros continuam a ter de acorrer a diversas situações, sendo que às 11:30 ainda estavam ativas 14 ocorrências, a maioria nestes concelhos.

Em Tavira, foram ainda realizadas limpezas de vias em diferentes áreas do território, com principal incidência na cidade e nas freguesias de Santa Catarina da Fonte do Bispo, Luz de Tavira e Santo Estêvão.