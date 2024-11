Mau tempo. Situação no Algarve entra "na normalidade"

A situação das cheias no Algarve está a entrar "na normalidade", segundo aponta à Renascença a vice-presidente de Castro Marim.

Filomena Pascoal Sintra refere que, na autarquia, há estragos de infraestruturas, mas destaca que as situações estão a resolver-se de forma "muito rápida".

O dia de sol que se viveu este sábado também ajudou a aliviar as ocorrências provocadas pelo mau tempo, indica a autarca.

A ministra da Administração Interna está a acompanhar o impacto das chuvas dos últimos dias no Algarve, mantendo-se em contacto com autarcas e autoridades regionais.

Em comunicado, o Ministério da Administração Interna (MAI) sublinhou que "apesar dos danos materiais, a situação está controlada e perspetiva-se a melhoria do estado do tempo".

A ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, esteve, na quinta-feira, no Algarve, "com o objetivo de avaliar, fazer o ponto de situação e inteirar-se das medidas em relação às cheias e inundações, que estavam previstas para algumas zonas daquela região", mantendo-se agora a acompanhar os mais recentes desenvolvimentos "em articulação com os autarcas daquela região, e em contacto permanente com a Autoridade Nacional de Proteção Civil".

"Pese embora o descarrilamento esta manhã, de um comboio perto de Olhão -- felizmente sem feridos a lamentar -- devido ao deslizamento de uma pedra de grandes dimensões, na sequência do mau tempo que afeta a região e, ainda, a existência de algumas zonas inundadas, perfeitamente controladas pelos dispositivos de proteção municipal, respetivos, em plena articulação e coordenação com as autoridades policiais e dispositivo da Proteção Civil, as condições meteorológicas começam a dar sinais de melhoria e de desagravamento", lê-se, ainda.