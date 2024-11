Investigadores apelam a que Lei de Restauro da Natureza "não deixe o mar para trás"

Mais de 120 investigadores e especialistas em ciências marinhas, ambientais e sociais enviaram uma carta aberta à ministra do Ambiente a apelar para que o Plano Nacional de Restauro da Natureza "não deixe o mar para trás".

Em comunicado, o Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Porto (CIIMAR) afirma hoje, quando se assinala o Dia Nacional do Mar, ter mobilizado a comunidade cientifica a enviar uma carta aberta à ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho.

O intuito dos subscritores é que o Plano Nacional de Restauro da Natureza "esteja atento ao mar e aos "habitats" marinhos".

O Parlamento Europeu aprovou este ano a Lei do Restauro da Natureza, que estabelece metas para restaurar e proteger a biodiversidade no seio da União Europeia.

A lei, que entrou em vigor em agosto, dá a Portugal dois anos para preparar o seu plano e demonstrar como pretende atingir as metas e obrigações previstas.

Entre as metas e obrigações, o Parlamento Europeu determina que Portugal restaure 20% das áreas terrestres e marinhas até 2030, e todos os ecossistemas degradados até 2050.