Hot Clube cria comissão para averiguar possíveis situações de abuso e assédio

O Hot Clube de Portugal (HCP) constituiu uma comissão de inquérito interna para "apurar situações que possam ter ocorrido" de abuso ou assédio e que envolvam pessoas com ligação à instituição, anunciou esta sexta-feira em comunicado.

Desde a semana passada vieram a público, através da partilha de testemunhos nas redes sociais, denúncias de casos de violação, abuso sexual e assédio no meio artístico, nomeadamente na área da música, em particular no jazz.

O caso foi espoletado pela denúncia de uma jovem contra um pianista de jazz, que já deu aulas no Hot Clube. O músico refutou as acusações e reclamou "total inocência".

Na semana passada, a direção do HCP esclareceu que o pianista deixou de dar aulas na escola no ano letivo 2022/23 e que o caso denunciado não estava relacionado com a instituição.

Nessa altura, o Hot Clube revelou ainda que já tinha identificado "duas situações de assédio" no ano letivo de 2021/22, que levaram "ao afastamento dos professores em causa", e que foi criado "um Código de Conduta para a comunidade escolar, assim como um Gabinete de Apoio ao Aluno e um Canal de Denúncia". A direção da escola disse também não ter conhecimento de nenhuma queixa ou denúncia em curso, "estando disponível para atuar de imediato em conformidade com as informações que chegarem".

Esta sexta-feira, a direção do HCP anunciou, em comunicado, que "perante outras notícias que têm sido veiculadas, foi decidido constituir uma Comissão para apurar quaisquer situações que possam ter ocorrido no contexto dos factos denunciados".

Em declarações à Lusa, o presidente do HCP, Pedro Moreira, disse que a comissão de inquérito interna, composta maioritariamente por mulheres, visa "apurar o máximo de factos possível sobre casos, atuais ou passados, com ligação ao universo do Hot Clube".

Ou seja, denúncias que envolvam atuais ou antigos professores e alunos da escola de jazz.

A comissão começa a trabalhar "em breve".

"Todas as consequências que forem necessárias serão tomadas em resultado das conclusões da referida Comissão, reiterando o Hot Clube a sua total disponibilidade para colaborar com as autoridades competentes", lê-se no comunicado.

Nas denúncias de assédio, abuso, violação e agressão, partilhadas ao longo da última semana, já foram identificadas 27 pessoas do meio artístico, a larga maioria da área da música.